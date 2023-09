Il Tocatì è Patrimonio immateriale dell'Unesco, la consegne delle pergamene al Ministero Cultura

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 La cerimonia di consegna delle pergamene per l’avvenuta iscrizione nel Registro del patrimonio culturale immateriale UNESCO del “Tocatì, programma condiviso per la salvaguardia degli sport e giochi tradizionali”. Il Tocatì è il 17esimo elemento italiano inserito nella lista UNESCO lo scorso 1 dicembre al termine di una candidatura multinazionale. L’annuncio avvenne in occasione del XVII Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO del 2003, riunito a Rabat, in Marocco. Alla cerimonia, presieduta da Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura con delega UNESCO hanno partecipato: Yiorgos Christofides, Ambasciatore di Cipro in Italia; Damiano Tommasi, Sindaco di Verona; Fausta Bressani, delegata al saluto di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; i rappresentanti delegati dall’Ambasciata di Francia in Italia, Stephane Poliakov e del Ministero della Cultura di Croazia, Davor Trupković, Rut Carek; Giorgio Paolo Avigo, presidente dell’ Associazione Giochi Antichi (AGA). Presenti, inoltre, i Sindaci dei Comuni coinvolti e le associazioni locali dei gruppi ludici che riceveranno la pergamena di riconoscimento e i numerosi soggetti che hanno supportato il Programma.. / Immagini Youtube Ministero Cultura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it