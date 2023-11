Il Think Tank dei Leader dell’Innovazione “Leonardo da Vinci” e le proposte per promuovere l’innovazione nel Sistema Italia

Il Think Tank dei Leader dell’Innovazione delle più importanti aziende italiane e multinazionali hanno presentato oggi al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nella Sala degli Arazzi del MIMIT, delle proposte concrete contenute nel “1° Libro Bianco dell’Innovation Management” su come riconoscere, valorizzare e incentivare l’eccellenza manageriale nel fare innovazione e stimolare la crescita del Sistema Italia.

Francesca Chialà, founder del Think Tank “Leonardo da Vinci”, accompagnata da 75 Leader dell’Innovazione, ha raccontato al Ministro Urso cosa chiedono le imprese alle Istituzioni per promuovere concretamente l’innovazione nelle aziende e nel sistema economico italiano, stimolando una trasparente e costruttiva collaborazione tra pubblico e privato. E’ questa la mission del Think Tank che, con metodologie innovative, ha fatto lavorare nel corso del 2023 aziende di diversi settori economici per elaborare proposte concrete per il MIMIT con l’obiettivo di stimolare sia l’innovazione aziendale, sia l’Open Innovation delle imprese con incubatori e acceleratori di startup, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca, etc. Non tutte le aziende sono aperte alla collaborazione con l’ecosistema esterno dell’innovazione. Il Think Tank propone quindi l’attivazione di una misura strutturale che agevoli una prima esperienza progettuale tra imprese e startup/PMI innovative, privilegiando le imprese italiane multinazionali per la capacità intrinseca di far crescere l’impresa innovativa su scala internazionale. Il “Corporate Venture Building” è un possibile modello e si suggeriscono misure per la defiscalizzazione dei primi anni di vita degli spinoff di impresa realizzati da aziende italiane. Oltre a prevedere una maggiorazione della base di calcolo del credito d’imposta per le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione con startup e PMI innovative.

Il mercato italiano del Venture Capital è in uno stadio di sviluppo paragonabile alla Francia di 7 anni fa o alla Spagna di 5 anni fa. Il Venture Capital è il motore per la creazione di startup che, a loro volta, creano nuova occupazione. E’ quindi necessario favorire l’acquisizione delle startup da parte delle Corporate e stimolare la crescita degli investimenti nei Fondi di Venture Capital da parte di investitori istituzionali, come Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine bancaria e Assicurazioni, attraverso appositi incentivi fiscali. L’opera di collegamento tra Ricerca Scientifica, Università e Impresa passa per due elementi cruciali: competenze e laboratori. Sarebbe auspicabile un intervento del MIMIT per rinforzare questo meccanismo, favorendo l’assunzione di professionisti che abbiano lavorato nelle imprese e lo sviluppo di laboratori attrezzati nei Parchi Scientifici e Tecnlogici perchè le Università non riescono a mettere i loro asset al servizio del Tech Transfer.

Il Think Tank “Leonardo da Vinci” ha posto un focus anche sulla valutazione dei risultati degli investimenti delle imprese con incentivi pubblici. Per quanto complesso, bisogna individuare delle modalità per premiare, con maggiori crediti di imposta, le aziende che dimostrano di produrre concreto valore economico dalle iniziative di innovazione agevolate con la finanza pubblica. Una corretta governance dell’innovazione, allineata alle linee guida internazionali, va orientata verso la cosiddetta “good innovation”. Il MIMIT dovrebbe incentivare un’innovazione che affronti i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) con cui le aziende vengono valutate sia dai clienti, sia dai mercati finanziari.

A settembre 2024 verrà pubblicato il tanto atteso Standard ISO 56000 e si aprirà una nuova era nella governance dell’innovazione, in quanto sarà disponibile uno strumento su scala globale per promuovere e certificare una cultura comune di management dell’innovazione. Le aziende del Made in Italy dovrebbero adottare le linee guida ISO 56000 per dare alle iniziative aziendali di innovazione una visione, un metodo e un modello di governo. A beneficiarne sarebbero le imprese stesse, ma anche l’intero sistema Paese, perché queste linee guida garantiscono una maggiore efficacia nell’utilizzo di contributi pubblici per realizzarle. Il Think Tank propone una misura strutturale per incentivare le aziende nell’adozione di sistemi di gestione dell’innovazione certificati ISO 56001. Promotori di questa cultura di management sono gli Innovation Manager. L’adozione di modelli organizzativi per fare innovazione in modo efficace passa per la diffusione, nelle aziende di ogni dimensione, di queste figure manageriali. E, grazie alla norma UNI 11814 e al suo riconoscimento conferitogli dalla Legge 4/2013, l’ecosistema di innovazione ha uno strumento utile a riconoscere queste competenze manageriali. Bisogna incentivare la presenza di Innovation Manager certificati nelle aziende a tutti i livelli dell’organizzazione, fino ai Consigli di Amministrazione. E le imprese che assumono tali figure professionali potrebbero godere di punteggi aggiuntivi nelle procedure valutative per l’accesso ai finanziamenti per progetti di R&S e innovazione, per esempio, su fondi nazionali e strutturali (FEASR). Attraverso la promozione della certificazione dei processi di governance dell’innovazione e delle competenze degli Innovation Manager, il MIMIT potrebbe avere finalmente degli strumenti semplici e oggettivi per riconoscere, stimolare e valorizzare una sana cultura dell’innovazione nel Paese.

“Ringrazio il Think Tank Leonardo da Vinci per aver organizzato questo evento – dichiara il ministro Adolfo Urso - che punta a fare luce su un tema fondamentale in questo tempo di transizione ecologica e digitale: l’innovazione. Il Governo è consapevole che in questo frangente il sistema produttivo è impegnato in uno sforzo senza precedenti: occorrono ingenti investimenti per superare i modelli del passato adottandone di nuovi, in grado di innescare processi crescita e renderci competitivi su un mercato che rimane globale, soprattutto sui prodotti più avanzati. Per i nostri sistemi produttivi - conclude il Ministro - la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico diventano gli elementi centrali della politica industriale sul quale lo sforzo pubblico è essenziale per assicurare una crescita stabile e duratura, generando elevati moltiplicatori di investimento, anche all’interno del settore privato.”

“L’obiettivo del nostro Think Tank” – afferma Francesca Chialà – “è supportare, in modo trasparente, le Istituzioni e i decisori politici nel comprendere le reali necessità delle imprese e attivare una reale partnership tra pubblico e privato. Siamo un Think Tank plurale, basato sull’impegno civico, e aperto a tutte le aziende appartenenti ai vari comparti produttivi, industria, servizi, finanza e che rappresentano, in modo trasversale, l’intero sistema economico delle imprese in Italia.”

I tanti Leader dell’Innovazione che hanno partecipato si sono confrontati con diversi Dirigenti del MIMIT con l’obiettivo di rendere pragmatica la condivisione di esperienze e di costruire un percorso strutturato e continuativo tra i decisori politici, dirigenti e tecnici del MIMIT con gli Innovation Manager, i Direttori R&D e Sostenibilità, i CEO delle imprese e i leader dell’ecosistema dell’innovazione.