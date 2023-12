Luca Zaia: «Un augurio di uno strepitoso 2024 e incrociamo le dita perché è un anno bisestile»

EMBED





«Un augurio di uno strepitoso 2024 a tutti e la speranza che l»anno ci permetta di realizzare i nostri sogni. Un particolare augurio alle persone che non godono di perfetta salute, in modo tale che il 2024 possa essere l'occasione per riacquisire la salute perduta». Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, ricordano il suo nuovo libro: «Incrociamo le dita perchè è un anno bisestile e se dovessimo guardare ai detti popolari dovremmo preoccuparci. Ma noi siamo sempre positivi perchè sappiamo che solo i pessimisti non fanno fortuna»