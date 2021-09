«Salvini mi sembra in una fase di stop and go abbastanza discutibile. Non condivido il suo posizionamento politico su temi legati al Green Pass». Così Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro Contro Corrente a Milano: «Uno dei temi che proprio non capisco - ha aggiunto l'ex premier - è come si possa essere quelli che hanno votato per reddito di cittadinanza e poi chiedere di volerlo superare». (LaPresse)