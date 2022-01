«Un Governo di irresponsabili, che non è riuscito a trovare soluzioni per combattere la pandemia, ma ha diviso i cittadini tra chi ha il Green pass e chi no per non dire la verità, cioè che l'Italia ha il record di morti e i peggiori dati sui contagi nonostante limitazioni alla libertà delle persone mai visti». Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, al flashmob del partito a Montecitorio.

Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev