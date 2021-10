(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2021 "I tamponi gratuiti sono come i condoni per chi non paga le tasse e noi siamo contro questa regola. Bisogna vaccinarsi", così il segretario del Pd Letta a Radio Immagina. / Facebook Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it