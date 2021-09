Green Pass, la maggioranza ritira gli emendamenti

(LaPresse) Accordo raggiunto sul decreto Green Pass, approvato lo scorso 6 agosto. Tutti i partiti della maggioranza – compresa la Lega – hanno concordato di ritirare gli emendamenti presentati in aula alla Camera. A questo punto il governo non porrà la fiducia e il premier Draghi potrà dare l'ok alla cabina di regia. Il provvedimento scadrà il 21 settembre e dopo il via libera di Montecitorio dovrà passare all'esame del Senato. Ma ad agitare le acque nella maggioranza arriva Matteo Salvini: "Siamo pronti a valutare le proposte di Fratelli d'Italia", avverte il leader della Lega.