«Una cosa è certa, per la ripresa delle attività economiche dobbiamo garantire misure di sicurezza». Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in visita al Salone del Mobile di Milano. «Chi frequenta luoghi affollati deve dare garanzie di non contagiare nessuno, il Green pass è una misura che va in questa direzione per cui ne prevedo un'ulteriore estensione», ha concluso il ministro. (LaPresse)