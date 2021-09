Green pass, Gelmini: «Nessuna ambiguità dalla Lega, in Cdm hanno votato anche suoi ministri»

(LaPresse) "Il Green pass è uno strumento che tutela la libertà, tutela e difende gli spazi di libertà che con grande sacrificio moltissimi italiani hanno conquistato", così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini in visita questa mattina al Salone del Mobile di Milano. "Dalla Lega nessuna ambiguità, hanno sempre avuto una linea a favore di vaccini" - ha poi aggiunto parlano del voto in Parlamento - "in Cdm il green pass è passato all'unanimità con il consenso di tutti i ministri, anche quelli della Lega", ha aggiunto. A chi gli chiedeva se c'è un problema Lega in maggioranza, ha poi replicato: "No, al momento mi sembra che la maggioranza non ne abbia. Stiamo lavorando insieme, stiamo cercando di affrontare in maniera definitiva la lotta al virus