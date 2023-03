Meloni a Cutro svela targa con parole Papa: "Impegno contro tratta e per dignità delle persone"

(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti!". L'Italia onora la memoria delle vittime del naufragio del 26 febbraio 2023, si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, per tutelare la dignità delle persone e per salvare le vite umane". Riporta le parole di Papa Francesco contro i trafficanti la targa che la premier Giorgia Meloni ha svelato oggi nell'atrio del comune di Cutro e dinanzi alla quale ha deposto una corona di fiori. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev