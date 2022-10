Berlusconi: «In Forza Italia profonda amarezza sulla distribuzione dei collegi»

"In Forza Italia c'è una profonda amarezza perché a parità di elettori con la Lega, il modo con cui sono state distribuiti i collegi uninominali ci ha portato ad avere 20 deputati in meno della Lega e 10 senatori in meno. Per questo l'altro giorno non io ma i miei senatori hanno voluto dare un segnale su questo tema chiedendo pari trattamento con Lega perché abbiamo lo stesso numero di elettori". Così Silvio Berlusconi, leader della Forza Italia, entrando in Senato. "Ieri con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose che dovremo fare, lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono detto assolutamente a disposizione", ha spiegato l'ex premier che ha aggiunto: "Quanto detto sui miei figli è un'invenzione". (LaPresse)