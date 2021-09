«Commento positivamente le novità per lavoratori della Gkn. Il fatto che il Tribunale abbia revocato i licenzianti collettivi giudicandoli illegittimi è una cosa positiva, ma non solleva la politica dalle sue responsabilità». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, prima del comizio in piazza, a Nardò (Lecce), a sostegno del candidato sindaco progressista Carlo Falangone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev