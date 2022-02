Giustizia, Draghi: «Il suo miglioramento è uno dei presupposti della ripresa del Paese»

«Il miglioramento della giustizia - anche quella amministrativa - è uno dei presupposti della ripresa del Paese». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura del suo intervento al Consiglio di Stato per l'insediamento del nuovo presidente Franco Frattini. «I tempi della giustizia amministrativa italiana sono oggi competitivi con quelli di altri paesi europei nelle materie di maggior impatto su società ed economia, come gli appalti o le dismissioni di imprese e beni pubblici - regolate da riti accelerati. Tuttavia - ha aggiunto il premier - dobbiamo fare ancora meglio, soprattutto sulle procedure ordinarie, per garantire ai cittadini risposte certe e chiare in tempi rapidi - anche con una maggiore omogeneità tra le sentenze. E dobbiamo consolidare una visione della giurisdizione, specie amministrativa, sempre più consapevole dell’impatto economico delle proprie decisioni». (LaPresse)