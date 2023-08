Reddito di Cittadinanza, Conte: «I divanisti siete voi, con un sms cancellate tutto per 109.000 famiglie»

«C'è rabbia, confusione sociale: state lasciando assistenti sociali, Comuni da soli e siete gli unici responsabili. State spaccando consapevolmente il Paese: avete illuso queste persone di rimpiazzare il reddito con corsi di formazione, li avete insultati chiamandoli divanisti ma dopo 8 mesi» non avete fatto nulla su questo: «Abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo, chi non vuol fare nulla siete voi, i divanisti siete voi». Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in replica alla ministra Calderone al question time sul reddito.

Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev