Giuseppe Conte: «Se Meloni tiene ad underdog investa sulla scuola»

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2023 “Se è vero che la Meloni teneva all’underdog, la scuola rimane un luogo dove poter realizzare un riscatto. Piuttosto che parlare di merito, cerchiamo di costruire percorsi in cui tutti abbiano possibilità di migliorare la propria condizione di vita. Per una volta mi sono trovato d’accordo con Giorgia Meloni quando ha detto che in Italia la famiglia da cui si proviene valga più di quanto si dimostri. Se lo pensa però invece di assegnare posti e ministeri a parenti e congiunti dovrebbe investire sulla scuola”, le parole del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione di una conferenza stampa convocata presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it