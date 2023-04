25 Aprile, Conte: «Da Giorgia Meloni sforzo di cui prendere atto»

EMBED





(Agenzia Vista) 25 aprile 2023 Meloni sul 25 aprile “parla di valori condivisi. E’ una festa di Liberazione dal nazifascismo e dell’avvento della democrazia e della libertà. E’ una festa su cui, e su questo mi sembra ci sia anche lei, ci sono tutti i valori della Costituzione”. Così il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte è intervenuto durante la sua visita per la Festa di Liberazione al museo di Via Tasso a Roma, in merito alla lettera della premier Giorgia Meloni per il 25 apriile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it