Giorgia Meloni: «Nessun problema con Marina Berlusconi e con Mediaset»

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 "Quello tra governo e Mediaset «è un rapporto tra il governo e una grande azienda italiana. Ho letto delle ricostruzioni secondo cui non sarei soddisfatta di quello che Marina Berlusconi avrebbe detto di me. Io penso che una cosa sia raccontare i problemi un'altra cosa è crearli: non ci sono problemi, non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi con Mediaset". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it