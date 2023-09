Gioria Meloni: «Il mare è una delle risorse economiche più strategiche dell'Italia»

(Agenzia Vista) Genova, 22 settembre 2023 “Sono qui perché questo Governo vuole concentrare un pezzo delle sue scelte strategiche su tema del mare. L’Italia è una piattaforma. E noi ci siamo comportati spesso come se questo mare non lo avessimo. Non si tratta solo di geopolitica ma anche di economia. Per questo abbiamo presentato un Piano per il mare con il Ministero specifico”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’accordo Governo-Regione Liguria per l’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, al salone nautico di Genova. /Immagini Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev