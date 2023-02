Giorgia Meloni: «Inopportuno l'invito di Macron a Zelensky»

(LaPresse) "Francamente mi è sembrato più inopportuno l'invito a Zelensky di ieri (a Parigi, ndr) perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia la comunità e la compattezza. Capisco le questioni di politica interna, ma ci sono dei momenti in cui privilegiare la propria opinione politica interna rischia di andare a discapito della causa e questo mi pare che fosse uno di quei casi". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE