Giorgia Meloni: «la Libia è partner economico strategico per l'Italia»

(Agenzia Vista) Tripoli, 28 gennaio 2023 "La Libia per noi è anche partner economico assolutamente strategico: le nostre relazioni commerciali hanno continuato a consolidarsi e questo trend positivo sta continuando. L'Italia rimane per la Libia il primo partner e il primo cliente e significa che la Libia è un mercato strategico per le nostre aziende, e vale anche per l'energia e per le infrastrutture". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il Primo Ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev