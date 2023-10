Giorgia Meloni sui social: «La mia relazione con Giambruno finisce qui»

Giorgia Meloni rende pubblica sui social la fine della relazione con Andrea Giambruno, durata quasi 10 anni. "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto", annuncia la premier che spiega: "Lo ringrazio per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra". La presidente del Consiglio poi chiarisce: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Nelle scorse ore il giornalista era finito al centro delle polemiche per alcuni fuorionda trasmessi da 'Striscia la Notizia'.