Giorgia Meloni: «Riportato dopo anni al G7 il tema dei fenomeni migratori»

(Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 "Abbiamo riportato, dopo anni nel dibattito in seno al G7 il tema dei fenomeni migratori, del traffico degli esseri umani, di come si combatte la migrazione illegale. Abbiamo discusso dell'Africa, della Tunisia, che sarà citata nel documento , le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev