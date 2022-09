Meloni: «Ogni giorno un esponente del mondo dello spettacolo mi insulta, è forma d'arte in voga»

«Ogni giorno c'è un personaggio del mondo dello spettacolo che mi insulta, è la più grande forma d'arte attualmente in Italia l'insulto alla Meloni. Ma è possibile che nessuno la pensi come noi? Non è che hanno il terrore di essere puniti sul piano professionale?», le parole di Giorgia Meloni a Mestre. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev