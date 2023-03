Meloni a Cutro: «In Italia conviene entrare legalmente, ripristiniamo il dl flussi»

Solidarietà è dare le stesse possibilità di cittadini italiani

Cutro, 9 mar. (askanews) - "Credo che un altro modo per combattere i trafficanti di essere umani sia dare il messaggio che non conviene entrare illegalmente, pagare gli scafisti e rischiare di morire", per cui "noi ripristiniamo i decreti flussi che negli ultimi anni sono stati praticamente azzerati" perché c'erano troppi immigrati irregolari. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro.

"Il decreto flussi viene ripristinato e viene fatto - ha aggiunto - a livello triennale, prevede delle corsie preferenziali per gli stranieri che in patria hanno fatto corsi di formazione riconosciuti dal governo italiano. Io ritengo che non è solidarietà far entrare chiunque arrivi e poi tenerli ai semafori delle strade, per me solidarietà è dare le stesse possibilità dei cittadini italiani".