«Con Gianni Forti, zio di Chico Forti, vicenda che Fratelli d'Italia segue da anni e ci battiamo affinchè possa tornare in Italia. Un Governo a guida Fratelli d'Italia farà tutto il possibile per far tornare Chico e fargli vedere sua figlia», le parole di Giorgia Meloni in un video postato sui social.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev