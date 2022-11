Giorgia Meloni: «Caro energia, individuate risorse per oltre 30 miliardi sino a fine 2023»

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Immaginiamo un obiettivo di indebitamento programmatico al 4,5% per il 2023 che poi va a calare e questo ci consente per il 2023 di liberare ulteriore 22 miliardi di euro che intendiamo destinare al tema del caro energia. Noi di fatto individuiamo risorse oltre i 30 miliardi di euro fino a fine 2023 per affrontare la questione energetica", le parole di Meloni in conferenza stampa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it