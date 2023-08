Giorgia Meloni: «Con risorse da extraprofitti banche sostegno alle famiglie su mutui»

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 "Con le risorse aiuteremo a finanziare i provvedimenti per sostenere le famiglie e le imprese di fronte alle difficoltà legate all'alto costo del denaro che non permettono spesso neanche di affrontare serenamente neanche le spese dei mutui. Con questo risorse possiamo aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà nel pagamento del mutuo". Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, parlando della tassa sugli extraprofitti delle banche in un video su Facebook. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev