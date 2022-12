Giorgetti a MoltoEconomia: «Manovra coraggiosa, prende dalla previdenza e dà ai figli»

Manovra, Giorgetti e la rivalutazione delle pensioni - Sulla manovra abbiamo avuto un «approccio di prudenza», che guarda sia all'emergenza energetica che al debito alto, ma è anche una «manovra coraggiosissima, che in passato nessuno ha fatto», perché «ha preso risorse dalla previdenza e le ha messe sulla famiglia, sui figli, perché senza figli non ci sarà riforma delle pensioni che sia sostenibile»: lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento "La recessione che verrà", organizzato da MoltoEconomia, il magazine del gruppo Caltagirone. Il governo ha utilizzato «quel minimo di scostamento» previsto dalle regole di bilancio «per destinare tutte le risorse a famiglie e imprese, e l'abbiamo fatto in modo più mirato rispetto a quello che ha fatto il governo Draghi, cioè a favore delle famiglie più bisognose. Abbiamo fatto scelte coraggiose come togliere lo sconto su benzina e gasolio», ha aggiunto il ministro dell'Economia del governo Meloni.