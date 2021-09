Giorgetti: «Inflazione e aumento tassi interesse USA fenomeni preoccupanti»

«L'aumento del costo delle materie prime sta diventando un fenomeno preoccupante, unito anche alla possibilità di una restrizione della politica monetaria a partire dagli Stati Uniti». Lo ha dichiarato in visita al Salone del Mobile di Milano in ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. «Se gli Stati Uniti iniziano in qualche modo ad aumentare i tassi di interesse potrebbe innestarsi un fenomeno, che per quanto riguarda noi come paese un po' più indebitato, diventa preoccupante», ha concluso il ministro. (LaPresse)