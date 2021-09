Giorgetti: «Discoteche ancora chiuse sono una sconfitta...»

«I colleghi ministri lo sanno, le discoteche e le sale da ballo sono l'ultima attività ancora chiusa, ma in tutti i Consigli dei ministri chiedo di valutare la riapertura, non per il significato economico, ma perché ha un significato simbolico importante, il diritto al lavoro, che non riusciamo a garantire, e questa è una sconfitta», così il ministro Giorgetti all'Assemblea generale di Confcommercio. / Confcommercio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it