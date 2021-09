Primo giorno di scuola, Bianchi: «Una gioia vedere le aule piene»

«Siamo tornati alla gioia vedere le classi piene di ragazzi. E’ una scuola che deve non soltanto ripartire, molti di loro sono stati in classe, di fatto per tutto l’anno scorso, ma deve ripensarsi, tornare al centro della nostra comunità. Una scuola che deve essere più conscia di sé stessa e del ruolo fondamentale che ha non solo per la ripartenza del Paese ma proprio per tornare a essere noi un Paese, tutto intero, dalle Alpi fino al mare. Ecco, il compito della scuola di quest’anno è farci sentire Paese». Lo ha detto a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite di ‘Buongiorno’, nel primo giorno dell’anno scolastico.