Giannola (presidente Svimez): "Lo sviluppo del Paese può ripartire dal Sud"

"L'acciarino che può accendere la miccia di quella reazione a catena che è tipica dei processi di sviluppo viene da Sud. Ciò non vuol dire le risorse devono andare tutto sud. Occorre però fare delle scelte precise Anche meno del 40% può mettere in moto queste cose, quindi non un fatto di contabilità" lo ha detto Adriano Giannola, presidente di Svimez, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2023 al Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it