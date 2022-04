«Stiamo ragionando sul tema petrolio, e lo stiamo valutando sia dal punto di vista di conservare l'unità tra i vari Paesi europei, perché non basta una dichiarazione di principio» ma «bisogna mettere d'accordo 27 Stati diversi, e poi ragionando sulle conseguenze». Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, ospite di ‘Sky TG24 Live In Bari’.