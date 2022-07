Gentiloni: «No a misure di sostegno per l'energia perenni e universali»

"Per i Paesi dell'Eurozona "complessivamente il messaggio è di differenziare le politiche a seconda dei livelli di debito e di concentrare le misure necessarie ad affrontare l'emergenza energetica su misure mirate e temporanee. Non possiamo avere misure perenni ed universali per affrontare la crisi energetica". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, all'Eurogruppo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

