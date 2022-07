Gelmini: «Le scelte di Berlusconi? Frutto dei cattivi consiglieri»

«Dispiacere e delusione per come sono andate le cose, ma ritengo che queste scelte siano più frutto dei cattivi consiglieri che del presidente Berlusconi che nella sua vita ha dimostrato di essere, non solo lungimirante, ma anche sempre molto paziente e saggio. Ha sempre gestito il partito cercando di includere, non all’insegna del “meno siamo e meglio stiamo”, quindi non riconosco l’agire e il metodo del presidente Berlusconi né in questa crisi, né nella gestione ultima del partito». Lo ha detto a Sky TG24 Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali, durante lo speciale “Crisi di Governo”.