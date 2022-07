Elezioni politiche 2022, Gelmini: «Entrare in Azione è una scelta che mi vede straconvinta»

(LaPresse) "La mia è stata una scelta che mi vede oggi straconvinta di questo percorso". Così il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in conferenza stampa con Carlo Calenda e Mara Carfagna. "Ritengo che questo sia il momento del coraggio, in molti hanno detto, sia a me che a Mara, che in Forza Italia un seggio sicuro l'avremmo avuto, ma in questo momento ci dobbiamo connotare come persone libere e che hanno a cuore il futuro dell'Italia. Spero ci siano tanti cittadini che possano tornare ad appassionarsi alla politica anche grazie al nostro contributo".