«Il centrodestra non è nato oggi. Esiste da sempre e lo ha fondato Berlusconi. Speriamo che possa essere questo il destino comune anche se abbiamo visto troppe candidature sbagliate nelle città. Qualcuno ci spieghi come si fa a far vincere la coalizione se nelle grandi città si presentano candidature che si rivelano inadeguate» così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri fuori da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev