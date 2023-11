Show di Gasparri in Commissione Vigilanza Rai: «Carota e cognacchino per incoraggiare Ranucci»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2023 "Voglio denunciare che in questo momento un sito che è della Rai, quello di Report che riporta notizie e commenti su questa audizione, ha delle risposte che so bene che sui social non sono della redazione ma della gente e ce ne sono di vario tenore indirizzate alla mia persona una delle quali dice: 'bisogna usare il passamontagna per affrontare uno come Gasparrì. Certo io non mi faccio impressionare, perché quelli con il passamontagna ci hanno già provato 50 anni fa a farmi fuori e sono ancora qui. Ma io me la prenderò legalmente con la Rai perchè i commenti con minacce di tipo terroristico possono essere anche rimossi. Li segnalo pubblicamente e considero questa denuncia formale agli uffici della polizia e dei carabinieri della camera e del senato ai quali domani mattina consegnerò questo materiale". Così Gasparri in commissione di Vigilanza Rai, offrendo una "carota e cognacchino per incoraggiare Ranucci". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev