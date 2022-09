Gas, Serracchiani: «Gli italiani dovranno scegliere tra il riscaldamento e lo sport dei bambini. Sarà un inverno difficile»

Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, ha espresso la sua opinione sull’inverno duro che si prospetta per gran parte degli italiani a causa della crisi del Gas. “Sarà un inverno difficile: dobbiamo agire immediatamente per evitare che diventi troppo duro. Dobbiamo scegliere: se vogliamo veramente che i cambiamenti climatici possano essere in qualche modo ‘governati’ o se debbano essere subiti, penso che questa sia l’epoca delle decisioni” ha detto Serracchiani.