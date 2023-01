La firma dell’accordo per il gas tra Eni e Noc a Tripoli in Libia

L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi e quello della National Oil Corporation (Noc) libica Farhat Bengdara hanno siglato a Tripoli, in Libia, un accordo per avviare lo sviluppo di un progetto strategico per aumentare la produzione di gas. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Giorgia Meloni in Libia: «Basta migrazioni illegali, è tema Ue. Italia hub energetico per l'Europa». Eni, progetto gas: investimento da 8 miliardi