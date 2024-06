G7, alla ‘Cena dei poveri’ spunta il cavallo di Troia contro il debito dei paesi del sud globale

Nel corso della ‘Cena dei poveri’ organizzata dal coordinamento No-G7 a Brindisi , in antitesi a quella tra capi di stato in programma al Castello Svevo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è spuntato a sorpresa un cavallo di troia. A organizzare il flash-mob è stato il gruppo ‘Debito per il clima’, un movimento internazionale favorevole alla cancellazione immediata del debito per i paesi del sud globale. È Francesco, uno degli organizzatori, a spiegare il connubio ‘debito-cavallo di troia’: “Il debito arriva un po’ come un dono, come un incentivo che viene promesso per far sviluppare il paese e risolvere tutti i motivi”, argomenta l’attivista, che poi però affonda dicendo che “viene portato dentro alla città, come fecero i troiani, ma una volta che è però è dentro saltano fuori tutte le cose negative”. (LaPresse)