(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2021 "Siamo stati in grado di prendere la leadership della questione afghana. L'Unione Europea con la presidente von der Leyen ha promesso un miliardo di aiuti per affrontare questa crisi umanitaria di proporzioni molto grandi che ancora non si percepisce nell'attenzione comune" così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa conclusiva del G20 a Roma. / YouTube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev