(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2021 "Abbiamo riformato il sistema di tassazione internazionale per far sì che tutte le aziende paghino il giusto quantitativo di tasse. Questo risultato era stato rincorso per decenni e non si era mai riusciti a raggiungerlo" così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa conclusiva del G20 a Roma. / YouTube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev