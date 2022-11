Funerali Maroni, Salvini: «Orgoglio per la Lega e per l'Italia»

(LaPresse) Roberto Maroni, “è stato un orgoglio stato un orgoglio per la Lega e per l’Italia. La sua città e la sua Comunità gli hanno dato il saluto più bello, è stato bello vedere anche altri sindaci di territori diversi e idee diverse. Era una persona seria, anche il sole lo saluta. È il modo giusto per ringraziarlo”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, dopo i funerali di Stato di Maroni a Varese.

I funerali di Stato di Roberto Maroni a Varese, il feretro salutato da applausi. L'arcivescovo Delpini: «Determinato, ma mai aggressivo»