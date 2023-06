Funerali Berlusconi, Giuseppe Conte assente: il leader 5 Stelle sceglie il silenzio

"Oggi è il giorno del silenzio. Ciò che dovevo fare l’ho fatto. Non ho altro da dire domani in un post spiegherò le mie ragioni". Il leader del M5S, Giuseppe Conte, intercettato da La Presse nei pressi della Camera preferisce il silenzio nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi ai quali ha deciso di non partecipare. "Domani spiegherò le mie ragioni in post su Facebook ", ribadisce l'ex premier. (LaPresse)