Funerali Berlusconi, Alba Parietti: «Ha fatto i suoi errori ma mancherà a tutti»

«Con Silvio c'è sempre stata una grande possibilità di dialogo, di grandissimo rispetto e di civiltà. E' una delle poche persone che io ho visto avere rispetto per tutte le persone, dalla più piccola alla più grande con la stessa empatia e con la stessa voglia di far felice le persone che lui incontrava. Ha fatto felice tanta gente, ha fatto felice tantissime persone con il lavoro, ha fatto felice tantissime persone con le sue televisioni ed era una persona che comunque al di là di tutto quello che si può dire, gli errori umani li abbiamo fatti tutti, ma anche a quelle persone alla fine mancherà Silvio Berlusconi». Con queste parole la popolare showgirl Alba Parietti ha ricordato Silvio Berlusconi, poche ore prima del funerale in Duomo.