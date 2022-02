Funerale dell'agente ucciso a New York, la banda della Polizia in marcia sulla Quinta strada

Si è tenuto nella Cattedrale di San Patrizio lungo la Fifth Avenue il funerale di Jason Rivera, il poliziotto di New York ucciso dopo avere risposto a una chiamata d’emergenza per una semplice disputa domestica, una madre aveva chiamato la polizia sentendosi minacciata dalla rabbia del figlio. Rivera e il suo collega Wilbert Mora sono stati uccisi dall'uomo, barricato in casa, a colpi di arma da fuoco. Al funerale dell'agente hanno partecipato migliaia di colleghi, ma anche gente comune, che si è stretta al dolore della Polizia. Ecco la banda della Polizia che suona il requiem marciando per la Quinta strada. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it