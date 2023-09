Francia-Germania blindano confini a migranti, Foti: «Reagiremo con la durezza che il caso conclama»

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 «Noi riteniamo che vada affrontato a livello europeo perché l'immigrazione è un problema europeo, non è solo un problema dell'Italia, ma è evidente che come per questioni di cucina interna oggi Francia e Germania abbiano assunto una posizione che in realtà è solo propagandistica. E' evidente che il governo Italiano farà la sua parte fino in fondo con la durezza che il caso conclama“. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, in un punto con la stampa in piazza Montecitorio, rispondendo a chi gli ha chiesto se c'è un nuovo provvedimento sull'immigrazione per arginare le emergenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

