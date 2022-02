«Io penso che la pandemia ha fatto capire anche ai non addetti ai lavori, cos'è un Paese senza cultura. Dopo molti anni sono aumentate le vendite dei libri, in controtendenza con il resto d'Europa. Mi aspetto che dopo la pandemia alcuni settori della cultura saranno trainati per il Paese». Così il Ministro della Cultura Dario Franceschini in collegamento con le scuole civiche di Milano. Fondazione.Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev