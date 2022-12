Frana Ischia, Musumeci: «Allo stato attuale interessati circa 900 edifici»

«Allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici. La situazione dei soccorsi registra il decesso di otto persone, quattro persone disperse e cinque feriti, di cui una in modo grave attualmente ricoverata al Cardarelli di Napoli». Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci nel corso dell’informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati sui tragici eventi avvenuti nell’Isola di Ischia / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it